Москва, , 17:00 — REGNUM Законопроект об отмене обязательного техосмотра позволит гражданам сэкономить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Автомобили Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сегодня техосмотр превратился в фикцию, и огромные деньги из карманов автомобилистов просто выкачиваются», — отметил Нилов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о добровольном прохождении техосмотра автомобилей физлиц. Техосмотр останется необходимым только в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

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