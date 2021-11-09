Иерусалим, , 15:06 — REGNUM Министр внутренних дел Израиля опубликовала в твиттере 9 ноября запись о коронавирусе, которую затем стерла, сообщают «Вести Израиль». В своем твите Аэлет Шакед написала: «Фейковую катастрофу коронавируса мы победили, реальность победит и новые фейки».

Аелет Шакед Марк Нейман / Government Press Office (Israel)

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Вскоре на старание министра появилась другая запись. «Для всех, кто бросился прыгать [от радости], уточняю. В Европе бушует корона. Благодаря быстрому решению премьер-министра обеспечить своевременное и правильное управление всей системой, пророчества гнева в Израиле не сбылись. Есть еще много граждан, которые не сделали бустерный укол, это очень полезно сделать сейчас», — гласит сообщение в твиттере главы МВД.

Она также подчеркнула, что коронавирус — это не фейк.

В ответ на твит Шакед депутат кнессета от партии «Ликуд» Давид Битан опубликовал свое фото из больницы: он тяжело переболел COVID-19 в 2020 году. Фото он сопроводил обращением к министру с просьбой поверить ему, что эпидемия — не фейк.