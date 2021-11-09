Пермь, 9 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Пермском крае возбуждено пять уголовных дел о фальшивом сертификате о вакцинации и QR-коде, а также подделке результата ПЦР-теста. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на начальника ГУ МВД России по региону Александра Щеглова.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Фальшивые справки о прививках от коронавирусной инфекции фигурируют в трех уголовных делах. В одном деле речь идет о подкупе сотрудников медучреждения с целью получения отрицательного результата ПЦР-теста. Еще одно дело возбуждено по факту использования поддельного QR-кода.

Стоит отметить, за изготовление или оборот поддельных документов грозит до двух 2 лет лишения свободы, за покупку и хранение поддельного документа — до одного года лишения свободы.