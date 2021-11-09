Тбилиси, , 14:57 — REGNUM В Грузии все дети с возраста 12 лет могут прививаться вакциной Pfizer. Об этом 9 ноября сообщила на брифинге замглавы минздрава страны Тамар Габуния.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Дети от 12 до 15 лет могут обратиться в пункты вакцинации и привиться Pfizer», — сказала Габуния.

Показания для вакцинации детей теперь не нужны. Требуется только согласие родителей. Ранее массово было разрешено прививать подростков с 16 лет. Детей с 12 до 15 лет прививали по рекомендации врача, если у них были хронические заболевания.

Напомним, в Грузии вакцинация началась с 15 марта. За это время привились около 33%. С сентября в стране резко упали темпы вакцинации. В связи с этим с 1 декабря в Грузии введут ковид-паспорта, по которым будут пускать ряд общественных заведений.

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