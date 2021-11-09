Москва, 9 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Процедура проведения техосмотра и получение диагностической карты превратилась в фикцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобили в Москве

«Процедура давным-давно превратилась в фикцию! Её фактически нет, а деньги автомобилисты тратят», — отметил Миронов.

Он напомнил, что два года назад представители «Единой России» били себя в грудь, говорили, что отменять техосмотр ни в коем случае нельзя, якобы аварийность на дорогах возрастёт.

«Полная чушь! Какой здравомыслящий человек сядет за руль, зная, что у его машины отказали тормоза?» — рассуждает он.

В партии не против такого продвижения своих инициатив.

«Просто знайте, что плевать они хотели на автомобилистов. Приняли свой документ, чтобы не принимать наш! Вот и весь сказ», — заключил Миронов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект «Единой России» о добровольном прохождении техосмотра. Техосмотр останется необходимым только в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.