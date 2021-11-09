Москва, , 14:55 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о добровольном прохождении техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив вклад «Справедливой России».

Техосмотр останется необходимым только в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится — в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде будут обязаны проходить техосмотр.

При этом вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») не видит причин для сокращения числа станций техосмотра.

Одновременно Госдума отклонила законопроект, предложенный депутатами Госдумы от «Справедливой России». Представленная редакция законопроекта исключает возможность добровольного прохождения технического осмотра транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, указали в профильном комитете Госдумы по транспорту, и большинство парламентариев с такой позицией согласились.

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