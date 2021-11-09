Москва, , 14:53 — REGNUM В Москве улучшается эпидемиологическая ситуация, сообщил 9 ноября мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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Собянин напомнил, что в столице завершились нерабочие дни.

«Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость заболевших и на 4% за неделю количество госпитализаций», — сказал московский мэр.

Он добавил, что на 18% также снизилось количество пневмоний.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили свыше 5,2 тыс. новых заражений коронавирусом.