Сеул, 9 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Южная Корея осуждает покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, власти Южной Кореи выступают против любого насилия, подрывающего стабильность и демократический процесс в Ираке.

«Мы продолжим поддерживать усилия правительства и народа Ирака по достижению мира и стабильности в стране», — сообщили в МИД Южной Кореи.

Напомним, что в ночь на 7 ноября резиденция премьер-министра Ирака была атакована с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), несущего на борту заряд взрывчатки. При атаке пострадали десять сотрудников службы охраны.