Вашингтон, , 14:50 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах 2024 года может пойти на подрыв демократии и использования правительства против своих политических оппонентов, об этом заявила бывшая помощница республиканца Алисса Фара в интервью с CNN, сообщает The Hill.

С таким заявлением Фара, которая занимала пост директора по коммуникациям и помощницы Трампа, выступила в беседе с журналистом телеканала Джейком Таппером. Он спросил ее, можно ли ожидать от Трампа то, что он попытается ввести определенную форму автократии в случае своего возвращения в Овальный кабинет.

«Я думаю, что он, несомненно, попытается», — отметила она. — Были вещи, которые он хотел сделать, находясь у власти в первый раз, которые выходили далеко за рамки того, что президент США должен был уметь делать, но часто просто мотивация просто надеяться на переизбрание мешала ему делать что-то».

«Во второй срок все по-другому, и я думаю, это меня больше всего пугает», — добавила она.

По ее словам, Трамп «превратит министерство юстиции в оружие против политических оппонентов, преследуя свободную прессу», а также он, «безусловно, будет открыт для использования вооруженных сил и по политическим причинам».