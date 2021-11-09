Москва, 9 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Украина не должна принимать участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2», поскольку уже давно является противником этого проекта, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

«В октябре первая нитка «Северного потока — 2» была полностью заполнена техническим газом для проведения тестовых испытаний. В начале ноября месяца завершено строительство второй нитки газопровода.

Сейчас идет процесс сертификации газопровода и оператора проекта Nord Stream 2 AG. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия.

Министерство экономики Германии завершило анализ безопасности поставок «Северного потока — 2» и представило соответствующее заключение в Федеральное сетевое агентство.

В заключении сказано, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза. Разразившаяся на газовом рынке Европы ценовая буря привел к росту стоимости газа практически до 1000 долларов за 1000 кубометров.

В этой связи для снижения цены на газ в условиях европейского рынка энергоносителей трубопровод смог бы увеличить подачу газа в замерзающую Европу для наполнения опустевших подземных хранилищ газа (ПГХ) и снизить спотовые цены для его потребителей в рамках новых долгосрочных контрактов.

Немецкие и европейские потребители газа ощущают острую необходимость в скорейшем запуске трубопровода «Северный поток — 2». Участие Украины в сертификации газопровода не будет способствовать ускорению процесса, а скорее, наоборот, его затягиванию.

Украина считает новый газопровод своим конкурентом при имеющейся у нее газотранспортной системе (ГТС) прокачки газа, которая в настоящее время используется лишь на 30% своей мощности. ПАО «Газпром» этой осенью не подавал заявки на транзит газа через ГТС Украины, хотя и оплачивал его полностью в рамках действующих до 2024 года контрактов.

Прекращение транзита газа заблокировало для Украины возможности виртуального реверса с европейскими странами, покупающих его в России. Украина не покупает газ у России с 2015 года.

В Москве не раз отмечали, что не планируют оставлять Украину без транзита, несмотря на завершение строительства «Северного потока — 2». Последние события говорят о наращивании прокачки газа через ГТС Украины в рамках поручения Владимира Путина ПАО «Газпром».

Вместе с тем, техническое состояние ГТС Украины не соответствует современным требованиям к газопроводам и затруднит в дальнейшем безопасное наращивание объемов прокачиваемого газа», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украине не следует участвовать в сертификации трубопровода «Северный поток — 2», заявил депутат парламента ФРГ от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

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