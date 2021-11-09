Саратов, , 14:59 — REGNUM В Саратовской области досрочно закончили перепись населения 11 муниципальных районов. По данным Саратовстата, на 9 ноября в регионе переписалось порядка 80% жителей.

Перепись Untmsh.com

Переписчиками на сегодняшний день пройдены все помещения в 11 районах области, еще в 26 закончат опрос населения в ближайшие дни.

По интернет-переписи в лидерах поселки Михайловский и Светлый, а также Татищевский муниципальный район, жители которых активно используют возможности на портале Госуслуг.

По данным Росстата на 1 января 2021 года в Саратовской области проживают 2,395 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, перепись населения продлится ло 14 ноября. Чечня стала первым субъектом России, в которой участниками всероссийской акции стали 100% населения.

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