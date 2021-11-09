Леверкузен, Германия, 9 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Российский вратарь немецкого футбольного клуба «Байер» Андрей Лунёв может продолжить карьеру в Турции. Об этом 9 ноября сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Андрей Пронин ИА REGNUM Андрей Лунёв

Отмечается, что в услугах 29-летнего голкипера заинтересован «Истанбул Башакшехир». В приглашении Лунёва заинтересован главный тренер команды Эмре Белезоглу.

Напомним, Лунёв с 2017 года выступал за «Зенит». Летом 2021 года у него истёк срок контракта с санкт-петербургским клубом, после чего он перешёл в «Байер».