Салехард, , 14:48 — REGNUM На Ямале начальника отдела ОАО «Севернефтегазпром» обвиняют в коммерческом подкупе на 4,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Деньги Astryd_MAD

По данным следствия, в 2016 году в городе Новый Уренгой начальник отдела ОАО «Севернефтегазпром», зная о заинтересованности руководителя коммерческой организации в контрактах с ОАО, предложил ему за денежное вознаграждение свои услуги за действия в интересах коммерческой организации. В период с января 2016 по май 2021 года начальник отдела получил от бизнесмена 4,4 млн рублей.

На данный момент начальник отдела «Севернефтегазпрома» обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») а взяткодатель по ч.4 ст. 204 УК РФ («Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в свердловском Первоуральске осуждена за коммерческий подкуп руководитель входного контроля одной из организаций. Поставщик платил ей 80 тыс. рублей ежемесячного вознаграждения за послабление при контроле товара. Суд приговорил взяточницу к выплате трёх миллионов рублей штрафа.