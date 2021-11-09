Техас, США, 9 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Американский рэпер Дрейк высказался относительно трагедии, произошедшей на фестивале Astroworld, с участием его коллеги Трэвиса Скотта. Исполнитель написал пост по этому поводу в личном Instagram-аккаунте 9 ноября.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

https://www.instagram.com/p/CWCr3ydlVVA/

«Последние несколько дней я пытался осмыслить эту разрушительную трагедию», — признался рэпер. «Мое сердце разбито — соболезную семьям и друзьям погибших, а также всем, кто пострадал», — говорит он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дрейк был приглашённым гостем на концерте Трэвиса Скотта, на котором из-за давки погибли восемь человек. Один из трёхсот пострадавших человек на мероприятии подал иск против Скотта и Дрейка, так как, по его словам, именно во время их общего выступления толпа начала двигаться в сторону сцены.