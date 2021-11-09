Пермь, , 14:45 — REGNUM Антимонопольная служба возбудила дело в отношении государственного учреждения здравоохранения Пермского края (клинического патологоанатомического бюро) и предпринимателя. Их заподозрили в сговоре и нарушении закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 23 ноября. Об этом сообщает региональное УФАС.

Похороны

В ходе проверки возникли подозрения в сговоре. Ряд обстоятельств свидетельствует о согласованности действий патологоанатомического бюро и бизнесмена. В частности, предприниматель использует больше площадей в здании бюро, чем указано в договоре, а часть сотрудников госучреждения работает и на бизнесмена, чья компания оказывает платные услуги по предпохоронной подготовке.

Установлено, что сотрудники учреждения передают предпринимателю списки умерших, поступивших в патологоанатомические отделения. При этом родственникам умерших, которые обращаются в патологоанатомическое бюро для получения справок, арендатор сразу предлагает платные услуги по предпохоронной подготовке.

«Пермское УФАС полагает, что между госучреждением и предпринимателем совершаются недопустимые с точки зрения антимонопольного законодательства согласованные действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции на пермском рынке ритуальных услуг. Не исключено, что у родственников умерших, находящихся в момент обращения в патологоанатомическое бюро в стрессовой ситуации, складывается ложное впечатление, что платные услуги оказывают сотрудники именно госучреждения. Граждане не осознают, что рынок ритуальных услуг, включающих и предпохоронную подготовку, является конкурентным, а значит, существует возможность выбрать приемлемые цены и набор услуг», — сказал глава Пермского УФАС России Александр Плаксин.