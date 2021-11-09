Джакарта, , 14:44 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что правительство приняло ряд мер для предотвращения проникновения заболевших коронавирусом из-за границы, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Правительство Индонезии ожидает появления нового штамма коронавируса AY.4.2.

Для предотвращения появления новых штаммов коронавируса власти Индонезии намерены регулярно проверять здоровье жителей при перелетах, проводить тест на коронавирус по прилету, ввести трехдневный карантин для иностранцев, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 434 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии за сутки выявили 434 случая заражения коронавирусом