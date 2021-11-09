Йошкар-Ола, , 14:44 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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Накануне в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 699 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в регионе выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 126 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 23 657 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2676 человек.

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