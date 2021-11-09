Стокгольм, , 14:51 — REGNUM Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон резко раскритиковала руководство Белоруссии и лично президента страны Александра Лукашенко в связи с обострением ситуации на границе с Польшей, куда пытаются прорваться тысячи беженцев. Свое негодование она выразила 9 ноября в эфире шведской радиостанции Sveriges Radio.

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«То, что происходит невероятно серьезно и это что-то совершенно новое — отчаянный диктатор, который использует живых людей, чтобы дестабилизировать ЕС», — заявила Йоханссон.

Тот факт, что тысячи мигрантов были заперты на границе, по словам Йоханссон, «полностью организовано режимом Лукашенко».

В интервью новостному агентству TT Йоханссон заявила, что людей привлекает ложная информация о том, что въехать в ЕС можно легко и безопасно с территории Белоруссии.