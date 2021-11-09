Йошкар-Ола, , 14:43 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 9 ноября выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 126 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 23 657 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Всего выздоровели с начала пандемии 20 282 жителя Марий Эл, за последние сутки выписан 31 человек. 699 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались три человека среди пациентов с коронавирусом в регионе, накануне в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая от COVID-19.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2676 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 708 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1409 человек, из них у 1392 — пневмония, 52 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 197 пациентов, при этом госпитализированы 116 жителей Марий Эл.