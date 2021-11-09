Тбилиси, , 14:42 — REGNUM Ряд представителей оппозиционных сил Грузии обсуждали план отравления депутата парламента республики, лидера партии «Дроа» Елены Хоштария. Об этом 9 ноября заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

«Вчера на одном из собраний обсуждался сценарий отравления Елены Хоштария. Ещё раз призываем всех к осторожности», — сказал Кобахидзе.

Он сообщил, что в обсуждении этого варианта участвовали около десяти человек. Лидер правящей партии подчеркнул, что все, кто попытается совершить преступление, будут наказаны. Каким образом была получена информация о планах отравить депутата, Кобахидзе не сказал.

Напомним, Хоштария объявила голодовку в парламенте 3 ноября. Она заявила, что не прекратит протестовать, пока осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку 1 октября, не переведут в частную клинику.

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