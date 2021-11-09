Москва, , 14:40 — REGNUM Переговоры в Москве проведут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава белорусского МИД Владимир Макей. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров и Владимир Макей Mid.ru

Отмечается, что 9−10 ноября Макей посетит Москву с рабочим визитом и примет участие в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии.

9 ноября Лавров и Макей проведут переговоры. В ходе встречи они планируют обсудить актуальные международные и региональные проблемы, а также текущие вопросы двустороннего сотрудничества.

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