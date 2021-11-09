Лавров и Макей проведут переговоры в Москве
Москва, 9 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Переговоры в Москве проведут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава белорусского МИД Владимир Макей. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Mid.ru
Сергей Лавров и Владимир Макей
Отмечается, что 9−10 ноября Макей посетит Москву с рабочим визитом и примет участие в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии.
9 ноября Лавров и Макей проведут переговоры. В ходе встречи они планируют обсудить актуальные международные и региональные проблемы, а также текущие вопросы двустороннего сотрудничества.
Читайте также: Лавров призвал избегать двойных подходов в ситуации на границе Белоруссии