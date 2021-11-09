Иерусалим, 9 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Для того, кто вырос в атмосфере насилия и ненависти, насилие становится нормой. Об этом, как сообщают «Вести Израиль», заявил 8 ноября глава МИД Израиля Яир Лапид на заседании парламентской фракции «Еш Атид».

Government Press Office (Israel) Яир Лапид

Лапид рассказал о поступающих ему угрозах, вплоть до прямой угрозы убийством. Так, в одном сообщении, говорит Лапид, ему написали: «Ты второй Гитлер и получишь пулю, если не от меня, то от кого-нибудь еще». Жена Лапида тоже получила оскорбительное сообщение, в котором отправитель упоминал их больную дочь и желал семье «новых ударов».

По словам Лапида, политическое убийство в наше время — не есть нечто выходящее из ряда вон, но проблема в том, что «стремление к насилию» пронизывает все сферы жизни, проявляясь везде, не только в отношении к политикам, но и на дорогах, и в школах.

Недавний случай со школьником, которого месяцами «травили» в школе, тому пример: эта история связана с политикой, потому что дети слушают, как и о чем говорят взрослые и как ведут себя, растут в атмосфере ненависти и со временем начинают воспринимать ее как норму, отметил он.

Если не остановить насилие раз и навсегда, «общество задохнется» от него, предупреждает Лапид.