Брюссель, , 14:37 — REGNUM Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима для официальных лиц Белоруссии, говорится 9 ноября в заявлении Совета ЕС.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Совет ЕС сегодня принял решение о частичной приостановке применения соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией», — говорится в заявлении.

Там уточнили, что данный шаг — это «ответ на продолжающуюся гибридную атаку» со стороны Белоруссии, под которой подразумевается миграционный кризис на восточных рубежах ЕС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Белоруссии заявили, что обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису бездоказательны.

В ведомстве добавили, что министерство национальной обороны Польши «не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень».