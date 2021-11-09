Стокгольм, , 14:37 — REGNUM Шведская студия Embark Studios показала фрагменты геймплея из своего нового неанонсированного проекта. Ролик был опубликован 9 ноября на официальной странице разработчиков в Twitter.

Геймер Lyncconf Games

https://twitter.com/EmbarkStudios/status/1457998271641686016

Геймплейные кадры были опубликованы в честь празднования трёхлетия со дня основания студии. Представители Embark Studios отметили, что в их штате трудятся уже более 250 разработчиков.

Напомним, что Embark Studios основана бывшими разработчиками из EA DICE. Студия пока не выпустила ни одной игры.

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