Москва, , 14:36 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, биткоин обновил свой абсолютный максимума стоимости и впервые превысил отметку в $68 тысяч. Биткоин и дальше продолжит рост к $80 тыс., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Биткоин freeGraphicToday

«Капитализация биткоина составляет более $1,25 млрд, обогнав в этом показателе компанию Илона Маска — Tesla. Её капитализация на сегодня составляет чуть более $1,16 млрд.

Причинами роста цен на криптовалюту послужили благоприятные заявления Джерома Пауэлла о том, что ФРС не будет запрещать криптовалюту. Это существенно повлияло на настроение участников рынка, сбавив повышенный градус.

Также позитива внесла первая интеграция криптовалюты в традиционные активы, запуск первого в мире биткоин — ETF на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Стоит упомянуть, что программы центральных банков вызвали резкий рост инфляции. При этом с начала года биткоин подорожал на 134%. Криптовалюта стала главным претендентом на роль зашитого актива от инфляции.

Перспективы для криптовалют сейчас как никогда благоприятны. Учитывая, что фондовый рынок стал давать небольшую доходность, крупные инвесторы обратили внимание на крипторынок.

Рассматривая текущую ситуацию по биткоину, мы ожидаем дальнейший рост цены в районе $73 000−75 000 тыс. Так как на данный момент цена вышла на трендовое движение вверх, в ту зону, где нет активного сопротивления среди продавцов.

У большинства держателей биткоина на данный момент прибыль, ведь криптовалюта сейчас находится на своих максимальных значениях.

Положительный новостной фон и всё больший спрос на криптовалюты укрепляет прогнозы множества аналитиков на дальнейший рост биткоина вплоть до $80 тыс. в декабре», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября биткоин в ходе торговой сессии вырос на 4,97% и достиг отметки $68,519 тыс. Таким образом, биткоин в очередной раз обновил исторический максимум.

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