Москва, 9 ноября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, существенно влияющий на государственное строительство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Мы с вами, принимая этот закон, делаем сильным государство, или ослабляем его. Вот где лежит основной смысл. Мы говорим о параде суверенитетов. Вот здесь выступали некоторые наши коллеги, говоря о регионах. Задайте себе вопрос, а почему при одинаковых возможностях, и особенно, в 90-е годы, Белгородская область и Курская так сильно отличаются друг от друга. Возможности-то у них одинаковые были. А почему две республики, Татарстан и Башкортостан, достигли разных успехов? Башкортостан экономически был сильнее, и возможностей у него было больше. А почему сегодня Татарстан более сильный и экономически самодостаточен. А Башкортостан наоборот. Почему?» — рассуждает Володин.

В поиске ответа на этот вопрос станет понятно, почему необходимо принимать закон, который закладывает основы публичной власти в регионах, и почему правильно сделали законодатели, когда предоставили определенные возможности региональным парламентам, расширив их, а с другой стороны, ключевые вопросы замкнули на федеральный центр, при этом описали, в том числе, взаимодействие между центром и субъектами РФ, говорит он.

Володин призвал работать над поправками к рассмотрению законопроекта во втором чтении.