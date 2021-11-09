Тверь, , 14:35 — REGNUM Тверская область преодолела непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановила показатели 2019 года в сфере занятости населения. Об этом говорилось 9 ноября на заседании правительства региона губернатор Игорь Руденя. Его темой стала ситуация на рынке труда Тверской области по итогам девяти месяцев 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Президент Владимир Путин поставил задачу по максимально полному восстановлению рынка труда в стране до конца текущего года. Это стратегическая задача, направленная на то, чтобы наверстать доходы населения, сформировать устойчивый экономический рост. Работу по развитию рынка труда региона сосредотачиваем на создании новых и развитии имеющихся рабочих мест во внебюджетной сфере», — сказал Игорь Руденя.

Согласно цифрам, прозвучавшим на заседании, в Тверской области по итогам девяти месяцев 2021 года уровень регистрируемой безработицы по сравнению с декабрем 2020-го существенно снизился. По данным на октябрь, число ищущих работу в регионе составило 4,3 тысячи человек, уровень регистрируемой безработицы с начала года снизился до 0,6%.

Глава региона подчеркнул, что необходимо синхронизировать дальнейшую работу по насыщению рынка труда с системной подготовкой молодых кадров.

«Важно, чтобы было понимание — какие профессии и в каком объеме следует готовить в ближайшие годы. Мы видим, что в первую очередь это рабочие и инженерные кадры, а также специалисты для здравоохранения и образования», — сказал Игорь Руденя.

На заседании отмечалось, что в настоящее время в Тверской области спрос на рынке труда по ряду направлений превышает предложения. Новые места освобождаются благодаря региональной миграционной политике, приоритетному трудоустройству коренного населения — сегодня в том-10 профессий по количеству вакансий входят рабочие, персонал для отраслей АПК, обрабатывающих производств, IT, медики и другие специалисты.

Глава региона поставил задачу наладить взаимодействие между работодателями и работниками в вопросах трудоустройства и кадрового насыщения предприятий, реализацию потенциала молодых специалистов. На это нацелена в том числе, система среднего профобразования в Верхневолжье. Она включает 10 производственно-образовательных кластеров, которые объединяют колледжи и предприятия.

Также глава региона поставил задачи по развитию ранней профориентации детей и подростков. Глава региона поручил реализовать проект по шефству предприятий над школами с учетом успешной практики профориентационных экскурсий для ребят на региональные производства. По поручению Игоря Рудени в центрах занятости на системной основе будут оказываться профориентационные услуги: школьники смогут получать там информацию обо всех учебных заведениях области и предлагаемых ими специальностях.

Отметим также, что с 2021 года служба занятости переходят на новый формат работы. В рамках нацпроекта «Демография» ведется модернизация центров помощи в трудоустройстве. Под брендом «Работа России» создаются площадки, нацеленные на решение проблем с учетом бизнес-ситуации или индивидуальных жизненных обстоятельств людей. Уже переформатирован центр занятости в Твери. В обновленных центрах ряд услуг можно будет получить дистанционно: это подача заявлений и перерегистрация, онлайн-консультации, дистанционное собеседование с работодателем и другие. Предусмотрена автоматизация таких процессов, как модерация резюме, формирование личного дела, расчет пособия и прочие. Предполагается, что к 2023 году практически все услуги сферы занятости будут оказываться на платформе «Работа России».