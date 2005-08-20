Ставрополь, 9 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Правительство РФ предоставило субсидии 15 субъектам, в которых выращивают виноград. Среди них — все семь регионов Северо-Кавказского федерального округа, говорится в постановлении правительства.

Виноград

Общая сумма средств составит 7,5 млрд рублей. Они должны быть потрачены на посадку виноградников и уход за ними в период с 2022 по 2024 год. При этом уже в будущем году будет выделено на эти цели 2,4 млрд рублей, в 2023 году предоставят 2,496 млрд рублей, а в 2024 году распределят между 15 субъектами РФ почти 2,596 млрд рублей.

Регионы направят средства поддержки на развитие молодых виноградников сроком закладки не старше четырех лет, а также на уже плодоносящие виноградники. На субсидии будут закупаться посадочный материал и удобрения, создаваться системы мелиорации и орошения.

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