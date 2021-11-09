Москва, 9 ноября 2021, 14:34 — REGNUM Значение трёхстороннего заявления, сделанного Россией, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху ровно год назад, трудно переоценить. Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что российские миротворцы выполняют свои функции, обеспечивая безопасность, мониторинг режима прекращения огня, процесс возвращения беженцев.
Контактов лидер трёх государств Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в годовщину подписания трёхстороннего заявления не планируется, добавил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, контакты с Баку и Ереваном происходят на различных уровнях и регулярно.
«Что касается общения втроём, то если когда-то такая договоренность будет достигнута, мы вас проинформируем. В настоящее время каких-то конкретных пониманий нет», — заключил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась осенью 2020 года. Бои в этом регионе продолжались с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. При посредничестве России Азербайджан и Армения обязались полностью прекратить военные действия, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку были преданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в регион введены российские миротворцы.
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