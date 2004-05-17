Москва, 9 ноября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Значение трёхстороннего заявления, сделанного Россией, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху ровно год назад, трудно переоценить. Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

«Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные, как важные и для Азербайджана, и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что российские миротворцы выполняют свои функции, обеспечивая безопасность, мониторинг режима прекращения огня, процесс возвращения беженцев.

«Поэтому значение подписанных документов, конечно, трудно переоценить», — сказал Песков.

Контактов лидер трёх государств Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в годовщину подписания трёхстороннего заявления не планируется, добавил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, контакты с Баку и Ереваном происходят на различных уровнях и регулярно.

«Что касается общения втроём, то если когда-то такая договоренность будет достигнута, мы вас проинформируем. В настоящее время каких-то конкретных пониманий нет», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась осенью 2020 года. Бои в этом регионе продолжались с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. При посредничестве России Азербайджан и Армения обязались полностью прекратить военные действия, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку были преданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в регион введены российские миротворцы.

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