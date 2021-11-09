Ростов-на-Дону, , 14:34 — REGNUM В Ростовской области расширен перечень авиаперелётов, которые субсидируются из региональной казны. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Самолёт в небе

В бюджете Ростовской области на 2021 год было зарезервировано 220,97 млн рублей, предназначенных на предоставление субсидий авиаперевозчикам. Донскому минтрансу дополнительно выделены средства в размере 84,55 млн рублей.

«В период действия ограничительных мер субсидирование помогает сохранить маршрутную сеть авиаперевозок и существенно поддержать работу аэропорта «Платов», — отметил заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Указанная сумма будет распределена между авиаперевозчиками, осуществляющими полёты в Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Самару и Саратов.