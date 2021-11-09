Саранск, , 14:33 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Kurganobl.ru

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

Скончались четверо мужчин в возрасте от 43 до 89 лет и 59-летняя женщина.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 770 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в регионе выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 166 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 33 240 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4483 человек.

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