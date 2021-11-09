Монтрёй, Франция, 9 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Ubisoft начала бесплатную раздачу видеоигр из трилогии Assassin's Creed Chronicles. Об этом 9 ноября сообщается на официальном сайте компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Assassins Creed

Геймеры могут бесплатно добавить в свою библиотеку Assassin's Creed Chronicles: China, Assassin's Creed Chronicles: Indiaи Assassin's Creed Chronicles: Russia. Все проекты доступны в сервисе Ubisoft Connect на PC.

Добавим, что Assassin's Creed Chronicles — это серия спин-оффов основной франшизы Assassin's Creed, выполненная в 2,5D-перспективе. События этих игр разворачиваются в Китае, Индии и России.