Кишинёв, 9 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Молдавии предстоит пройти через ряд реформ в течение ближайших лет, заявила президент республики Майя Санду на открытии в Кишинёве Европейского интеграционного форума 2021 года. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба главы государства.

European People's Party Майя Санду

«Нас ждут несколько лет реформ и восстановления страны. Будут годы с серьёзными проблемами, но также и годы, в которые мы сможем заложить основы обновленного государства: более стойкого, более прозрачного, более процветающего, более дружелюбного к своим гражданам», — сказала Санду.

Она заявила, что Кишинёв взял за основу европейскую модель развития. По её мнению, это поможет поднять уровень благосостояния граждан, создать сильную судебную систему и сделать Молдавию «предсказуемым партнёром» для Евросоюза.

Стоит отметить, что 9 ноября в Молдавии объявили о повышении тарифов на газ почти в 2,5 раза. Экс-президент республики Игорь Додон отметил, что приведёт к подорожанию услуг ЖКХ и других товаров. Он назвал это «позором» правительства, назначенного пропрезидентской партией «Действие и солидарность».