Киев, , 14:31 — REGNUM Проблема нашей политики на украинском направлении заключается в том, что мы всё ещё недостаточно сильны в военном и экономическом плане, а наша элита остаётся завязана на Запад, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 ноября, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Как сообщалось ранее, Кулеба пообещал направить России «чёткий сигнал» от Украины и США, чтобы дать понять, что у Украины есть союзники, которые «заставят Кремль заплатить высокую цену» в случае «расширения агрессии».

« Американский фактор всё более значимо проявляет себя в конфликте в Донбассе. Без вмешательства США на стороне противников президента Януковича самой войны в Донбассе не было бы — это надо понимать. С другой стороны, надежда Владимира Путина на то, что Германия и Франция несмотря на их тоже, как и у США, активную роль в осуществлении госпереворота в Киеве в 2014 году, займут некую «взвешенную», «конструктивную» позицию в урегулировании конфликта в Донбассе, не оправдались. Факторы, сдерживающие возможность резких действий с нашей стороны в защиту народных республик Донбасса, очевидны, вот и приходится маневрировать. В том числе, маневрировать за счёт привлечения американского фактора…

Это реальная политика, а различного рода «декларации» — вещь вторичная. Все «сигналы» в Москву уже привезли Нуланд и Бернс. И все ответные сигналы они тоже уже получили. Так что подписание украинско-американского документа ничего к тому, что уже известно в Кремле, не добавит.