Саранск, 9 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 9 ноября выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 166 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 33 240 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписан 121 человек, всего с начала пандемии выздоровели 27 716 жителей Мордовии. 770 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4754 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 9 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 2287 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 4483 человек.