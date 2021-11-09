Салехард, 9 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. На Ямале перед судом предстанет гражданка, которую обвиняют в убийстве малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Кузьма Петров-Водкин. Мать и дитя

По версии следствия в селе Мужи Шурышкарского района 23 сентября 2021 года 23-летняя местная жительница, будучи пьяной положила рядом с собой новорожденную дочь и во сне придавила её своим телом. Ребёнок скончался от перекрытых дыхательных путей.

Женщина обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за аналогичное преступление, только в отношении новорождённого сына, в Чеди-Хольском районе Тувы 29-летняя местная жительница признана судом виновной. Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на десять месяцев, с удержанием 5% от заработной платы в доход государства.