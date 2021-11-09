Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM Жительница Свердловской области получила крупный штраф за несоблюдение самоизоляции. Свердловчанке придется выплатить 75 тысяч рублей, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Штраф

Fas.gov.ru

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Женщина должна была соблюдать самоизоляцию поскольку ее тест на COVID-19 оказался положительным. Однако свердловчанка предпочла улететь на юг Росси на международный конкурс. В результате, коллега, находившаяся с больной в одном купе поезда, также заболела COVID-19.

Было установлено, что работодатель знал о диагнозе работницы, однако никаких мер не предпринял. Суд назначил юридическому лицу административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Нарушительница самоизоляции выплатит штраф 75 тысяч рублей.

Управление Роспотребнадзора Свердловской области напоминает жителям о необходимости нахождения на самоизоляции. Ее срок должен составлять не менее 14 дней с момента последнего контакта с заболевшим или с момента его полного выздоровления.