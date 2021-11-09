Пермь, 9 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Перми в декабре 2021 года должно начаться строительство новой дороги по ул. Крисаново. Объявлен аукцион на выполнение работ, сообщают СМИ.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Строительство дороги

Стартовая цена лота по строительству первой очереди объекта составляет 3,4 млрд рублей. Источником финансирования является краевой бюджет.

До 31 июля 2024 года победитель конкурса должен построить участок дороги от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Трасса будет состоять из четырех полос, одна из которых будет предназначаться для общественного транспорта. Кроме того, на пересечении ул. Крисанова с шоссе Космонавтов построят двухуровневую развязку.