Вашингтон, 9 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Известный инсайдер Том Хендерсон заявил, что компания Electronic Arts готовится «вернуть игровую серию, которую раньше очень любили геймеры». Об этом он написал 9 ноября на своей странице в Twitter.

Геймер

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1457853679340503040

Хендерсон пообещал поделится новой информацией о готовящемся проекте уже 10 ноября 2021 года. О какой именно франшизе идёт речь — пока неизвестно.

Пользователи в комментариях к посту уже начали обсуждать возможных кандидатов на «возвращение». Геймеры пишут о сериях Mirror's Edge, Need For Speed, SimCity и др.