Стокгольм, 9 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Сильная метель накрыла северный лен Швеции Вестерноррланд. С утра 9 ноября несколько грузовиков стоят на шоссе E4 к северу от Сундсвалля и не могут проехать дальше из-за непогоды. Об этом сообщил телеканал SVT.

ИА REGNUM Метель

В Салтвиксбакене, к северу от Хернёсанда, несколько грузовиков стоят почти что на месте. Сообщается, что после того, как на дороге встала фура, за ней выстроились почти 60 грузовиков.

На автомагистрали E4 между Эландсбру и Салтвиксбакеном автомобильное движение остановлено, а на трассах, ведущих к югу, образовались очереди длиной в километры.

С утра в Швеции также были проблемы на трассе E14. Причиной затрудненного автомобильного движения стала метель.