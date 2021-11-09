Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM В Пушкинском районе на юге Петербурга загорелось складское помещение. Пожару присвоен повышенный номер сложности, его тушением заняты четыре десятка сотрудников МЧС.

Пожар на складе в Петербурге (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 9 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 13:40 мск загорелось здание на Ленсоветовской дороге, дом 353. Здание строящееся, одноэтажное, размером 100×200 метров. Пожар охватил площадь в 150 кв. метров.

«В 14:09 ранг пожара повышен до №2. Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в ГУ МЧС.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 11 единиц техники и 40 человек личного состава.