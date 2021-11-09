Стокгольм, , 14:34 — REGNUM В октябре появилась новость о том, что лидер «Христианских демократов» Эбба Буш достигла урегулирования в нашумевшем скандале о покупке дома неподалеку от Уппсалы (Швеция). Однако теперь 81-летний продавец решил обжаловать мирное соглашение, потому что он снова чувствует себя обманутым. Об этом 9 ноября написала газета Aftonbladet.

Суд Ovs.skav.sudrf.ru

Мужчина подал иск в Апелляционный суд в Свеа с подачи своего нового законного представителя. Сообщается, что продавец считает, что его заставили подписать мировое соглашение с Эббой Буш, он также раскритиковал работу своего бывшего адвоката.

Как утверждает продавец в своем иске, он даже не читал мирового соглашения: «Мне только зачитали мировое соглашение с Эббой, а адвокат и еще один человек сказали, что я должен подписать его и утвердить».