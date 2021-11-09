Сеул, 9 ноября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает KBS со ссылкой на агентство PNR.

Иван Шилов ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного 5−6 ноября среди 1005 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 45,8% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 30,3%. Разница в 15,5% существенно превышает возможную погрешность при обработке данных¸ которая составляет ±3,1% при уровне достоверности в 95%.

На третьем месте по популярности кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (4,7%). За ним следуют кандидаь от партии Справедливости Сим Сан Чжон (3,2%) и независимый кандидат Ким Дон Ён (0,9%).