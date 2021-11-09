Нижний Новгород, , 14:23 — REGNUM За минувшие сутки 38 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Пресс-служба минздрава Удмуртии

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Накануне сообщалось о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 8071 человека.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в регионе выявили 778 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 787 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 198 366 случаев. Активными носителями вируса в области в настоящее время являются 14 344 человека.

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