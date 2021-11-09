Москва, , 14:23 — REGNUM Продолжается прием заявок на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» — профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа». Заявочная кампания на конкурс продлится до 30 ноября текущего года. На сайте конкурса уже зарегистрировались свыше 11 тысяч человек. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Учитель в классе Дарья Антонова, ИА REGNUM

Старт конкурса был дан 7 октября 2021 года в школе № 1253 г. Москвы. Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования.

Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.

Алексей Комиссаров, — Мы рады, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал такой отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России. Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников». Автор «Заявочная кампания набирает темпы. За месяц на сайте конкурса «Флагманы образования. Школа» зарегистрировались уже более 11 000 участников из всех регионов России. В лидеры вышла Нижегородская область, откуда поступили почти 1 000 регистраций. На втором месте — Чеченская Республика — почти 500 заявок. На третьем — Московская область (свыше 400 участников), — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», — Мы рады, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал такой отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России. Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников».

Для подачи заявки на конкурс необходимо собрать команду в составе четырех сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников.

Ольга Петрова. Автор «Участие в любом проекте АНО «Россия — страна возможностей» — это возможности профессионального и личностного роста. Очень здорово, что в новом сезоне появились конкурсы для команд школ, потому что, безусловно, слаженность команды — это очень важно для любого коллектива, и особенно для образовательного учреждения! Спасибо за новые возможности, которые открываются для системы образования», — отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» - это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой участники могут заявить о себе и найти единомышленников.

Министр образования и науки Чеченской Республики Идрис Байсултанов подчеркнул: «Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа», предусматривающий демонстрацию результатов коллективной работы школьных учительских команд, является уникальной площадкой для диссеминации положительного опыта образовательных организаций и отдельных членов педагогических коллективов школ. Считаю, что положительный опыт школьных команд-участников конкурса должен использоваться в работе общеобразовательных организаций, методических служб и институтов развития образования в целях дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки учителей и повышения качества общего образования».

После регистрации участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (тест общих знаний, функциональная грамотность и управленческие навыки). Затем пройдут очные полуфиналы в восьми федеральных округах Российский Федерации. В финале встретятся 100 команд-победителей по итогам полуфиналов.

Ирина Каклюгина. Автор «Московская область активно принимает участие в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей». Для команд Московской области, участвующих в новом профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа», открывается возможность заявить о себе, проявить лидерские качества, профессиональные навыки и таланты. Это очень ценный опыт. Желаю удачи нашим участникам», — рассказала заместитель Председателя Правительства Московской области

Призеры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров конкурса.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж.

Как ранее сообщало ИА РЕ, профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».