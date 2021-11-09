Более 11 тысяч заявок поступило на конкурс «Флагманы образования. Школа»
Москва, 9 ноября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Продолжается прием заявок на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» — профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа». Заявочная кампания на конкурс продлится до 30 ноября текущего года. На сайте конкурса уже зарегистрировались свыше 11 тысяч человек. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Старт конкурса был дан 7 октября 2021 года в школе № 1253 г. Москвы. Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования.
Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.
Для подачи заявки на конкурс необходимо собрать команду в составе четырех сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников.
Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» - это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой участники могут заявить о себе и найти единомышленников.
Министр образования и науки Чеченской Республики Идрис Байсултанов подчеркнул: «Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа», предусматривающий демонстрацию результатов коллективной работы школьных учительских команд, является уникальной площадкой для диссеминации положительного опыта образовательных организаций и отдельных членов педагогических коллективов школ. Считаю, что положительный опыт школьных команд-участников конкурса должен использоваться в работе общеобразовательных организаций, методических служб и институтов развития образования в целях дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки учителей и повышения качества общего образования».
После регистрации участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (тест общих знаний, функциональная грамотность и управленческие навыки). Затем пройдут очные полуфиналы в восьми федеральных округах Российский Федерации. В финале встретятся 100 команд-победителей по итогам полуфиналов.
Призеры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров конкурса.
В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж.
Как ранее сообщало ИА РЕ, профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».