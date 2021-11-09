Москва, , 14:22 — REGNUM Процессуальные и технические недочеты в поддержке определенных льготных категорий граждан путем выплат субсидий и компенсаций быстро устраняются в Пенсионом фонде РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода, комментируя причиной приостановки выплаты пенсионных начислений.

Пенсионные накопления Иван Шилов © ИА REGNUM

«Задач сегодня должно быть две. Во-первых, в эпоху строительства цифрового социального казначейства процесс предоставления любых справок желательно перевести в электронный документооборот.

Во-вторых, у многих возникнет вполне справедливое замечание: почему при обучении в иностранных образовательных учреждениях вообще полагаются выплаты? Вполне логично было бы географию обучения для благополучателей ограничить странами ЕАЭС.

Таким образом, обучение в США, Великобритании, странах ЕС и любой другой стране дальнего зарубежья должны компенсировать только семейные бюджеты.

Вполне очевидно, что такие выплаты студентам, оставшихся без кормильцев, будут едва ощутимой поддержкой. Денег на учебу за рубежом уходит у них на порядок выше по сравнению со скромными суммами выплат.

Возникает также и высокий риск, что государство переусердствует в реализации социальной политики. Российские выпускники зарубежных вузов делают все возможное, чтобы найти работы за рубежом, зачастую речь идет о странах — политических оппонентах России.

Оказывать «медвежью» услугу самому себе государству нелогично, поскольку молодые специалисты с высоким уровнем человеческого капитала ни грамма пользы не принесут своей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что причинами приостановки выплаты пенсионных начислений могут стать несоответствия справок.

Читайте также: ПФР перечислил случаи внеплановых повышений пенсии в течение года