Курск, , 14:22 — REGNUM В Курской области с 25 октября стабилизировалась ситуация с коронавирусом, снизилось число обращений в поликлиники и скорую помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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С 25 по 31 октября количество вызовов бригады скорой помощи по области составило 10 тыс. 147, по городу Курску — 5 тыс. 634. С 1 по 7 ноября вызовов было 9 тыс. 649 по области и 5 тыс. 278 — по Курску. Время ожидания экстренной помощи сократилось с 39 до 34 минут.

В больницы стало попадать меньше пациентов с коронавирусом. С 25 по 31 октября в стационары направлено 3 тыс. 975 пациентов, с 1 по 7 ноября — 2 тыс. 293.

«Мы можем отметить, что ситуация с заболеваемостью у нас в регионе стабилизировалась, хоть и, конечно, на высоких цифрах. На прошедшей неделе в четыре раза уменьшилось количество обращений в детские поликлиники, в 2,5 раза — во взрослые. Врачи получили шанс немного выдохнуть. Нужно продолжать прививать ежедневно не менее четырёх тысяч курян, тогда до конца года сможем создать коллективный иммунитет к коронавирусу», — прокомментировал замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Курской области нерабочие дни начались 25 октября и были продлены до 12 ноября.